Хулио Веласкес ще си отдъхне: Ради Кирилов е готов за финалния щурм на Левски

Треньорът на Левски Хулио Веласкес получи добри новини, след като стана ясно, че ще може да разчита на един от основните си футболисти в предстоящите три двубоя до края на есенния дял на шампионата. Става въпрос за 33-годишния национал на България Радослав Кирилов. Както е известно, фланговият играч получи контузия преди Вечното дерби с ЦСКА и пропусна последните няколко двубоя на „сините“.

Крилото вече е напълно възстановен от контузията, която го измъчваше

Колегите от „Тема спорт“ съобщиха, че Кирилов вече е напълно възстановен от травмата, която го тормозеше и ще бъде на линия за предстоящия двубой със Славия от 18-ия кръг на Първа лига. Срещата е насрочена за четвъртък, 4 декември от 18:00 часа като ще се състои на стадион „Александър Шаламанов“ в столичния квартал „Овча Купел“. След сблъсъка с „белите“ на Левски им предстои мач със Спартак Варна в първенството, както и с Витоша Бистрица от 1/8-финалната фаза на турнира за Купата на България.

Кирилов има 3 гола и 4 асистенции в 22 мача за Левски

Радослав Кирилов пристигна в Левски през лятото и веднага се превърна във водещ футболист в състава на Хулио Веласкес. До момента опитното крило е изиграл общо 22 мача за „сините“ във всички турнири. В тях той се е отличил с три попадения, а също така е направил и четири асистенции.

