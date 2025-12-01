Лайфстайл:

Нови данни за средната заплата: Ето в кои дейности е най-висока

01 декември 2025, 14:20 часа 390 прочитания 0 коментара
Нови данни за средната заплата: Ето в кои дейности е най-висока

Средната работна заплата за страната през третото тримесечие на годината е 2549 лв., което е с 12% повече спрямо същото тримесечие на 2024 г. Това показват данните на информационния бюлетин на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в областта на доходите и жизненото равнище, публикуван от МТСП. Общият доход на домакинствата за периода е 6988 лв., което е с 4,4% повече отколкото година по-рано.

В кои дейности заплатата е най-висока?

В осем икономически дейности средните заплати са над средното равнище за страната, като в тях са наети около една трета от всички работещи. Най-високо е заплащането в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ (5512 лв.); „Финансови и застрахователни дейности“ (3716 лв.); „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (3539 лв.);

Още: Окончателно: Изчислиха колко е средната работна заплата в България

Следват ги дейностите „Професионални дейности и научни изследвания“ (3460 лв.); „Държавно управление“ (3088 лв.); „Добивна промишленост“ (3071 лв.); „Образование“ (2780 лв.); „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (2584 лв.), според данните на МТСП.

Най-висока е средната заплата за София-град – 3474 лв., което е с близо 25 на сто повече от средната заплата за страната. Най-голям ръст на средното възнаграждение през третото тримесечие на годината спрямо същия период на 2024 г. пък се отчита в Търговище (19,6%), Силистра (18,7%) и Смолян (17,2%).

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Стана ясно каква част от българите подкрепят увеличаването на минималната заплата

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
работна заплата Заплати заплата МТСП средна заплата
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес