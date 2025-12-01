"Сега преговаряме": АИКБ обяви, че няма да участва на протеста довечера

Работодателската асоциация, която подкрепи демонстрацията срещу проектобюджета за 2026 г. на 26 ноември, няма да се присъедини към втория протест, планиран за днес (1 декември). Това заяви по Bulgaria on Air Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.

По данни на организаторите интерес към проявата "Няма да позволим да ни излъжат", инициирана от ПП-ДБ, са заявили близо 33 хиляди души, като около 12 хиляди от тях са потвърдили участие в протеста срещу Бюджет 2026.

Освен в София, демонстрации са подготвени и в редица други градове като Пловдив, Варна и Ловеч. Миналата седмица лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов твърдеше, че протестът на 26 ноември е "на АИКБ". Още: "По заповед на Пеевски": Барети, водно оръдие и опит за силово прекратяване на протеста довечера? (СНИМКИ и ВИДЕО)

"Няма да протестираме, преговаряме"

"Довечера ние няма да протестираме, сега преговаряме. Ще протестираме, ако преговорите се провалят", обясни Велев. Той уточни, че бизнесът е предоставил конкретни и остойностени предложения с цел да се предотврати "катастрофа" в идните години.

По думите му, "Хората, които пълнят бюджета, получават 2-3 пъти по-малко от сектори, които трябва да им служат. Тази несправедливост е напълно обществено неприемлива и трябва да се ограничава, а не разраства. Трябва да спрем заробването на следващите поколения в дълг, изливан днес в пясъка". Велев подчерта, че компромисното предложение за по-малко увеличение на пенсионната вноска – с 1 вместо 2 процентни пункта – не представлява реално решение. Още: СДВР реагира: Прави пропускателни пунктове на протеста довечера

Той даде пример с думите: "Ако вместо в двата джоба, ви кажат, че ще ви бръкнат само в единия – съгласни ли сте? Ние настояваме да се спазват обещанията на управляващите, че няма да се увеличават данъци и осигуровки". Велев заяви, че бизнесът не отстъпва от няколко ключови искания:

да няма увеличение на осигурителната тежест;

да не се повишава данък "дивидент";

да отпадне идеята за държавно регулиран софтуер за търговците;

максималният осигурителен доход да бъде увеличен с 300 лв., а не със 470 лв., както е предвидено.

Проектобюджетът, който стана повод за масово недоволство, планира по-висока осигурителна тежест без съответно разширяване на осигурителните права.

"Очакваме да се намери решение на основните дефекти на този бюджет, но те са не само за него, а и за следващите 3 години", заяви Велев. Той подчерта, че е важно да не се "чупи" съществуващият данъчно-осигурителен модел, който според него е сред най-добрите в Европа.

"Само отмяната на автоматичните механизми за промяна на заплатите в сектор "Отбрана и сигурност" е достатъчна, за да компенсира осигурителна тежест от 2 процента", добави той. Още: "Не ходете сами и снимайте всичко": Съвети как да се подготвите за протеста довечера

Алтернативните сметки на работодателските организации предвиждат 1,2 млрд. лв. по-малко приходи, но и редуциране на разходите с около 2 млрд. лв.

"С нашите разумни предложения може да се избегне катастрофа, в противен случай бюджетът отива към ескалация на разходите, която води към катастрофа. Дългът на България ще се удвои към 2028 г. и страната ни бързо затъва в блато", предупреди Велев.

Той отбеляза, че при достатъчна политическа воля корекции в бюджета могат да бъдат направени и без проектът да се изтегля. Според бившия финансов министър и съпредседател на "Продължаваме промяната" Асен Василев това обаче е невъзможно, тъй като промени в разчетите изискват и ревизия на цялостната философия на тригодишната бюджетна рамка. В противен случай могат да се направят единствено "козметични поправки", които биха отложили, но не и предотвратили увеличението на данъчно-осигурителната тежест.