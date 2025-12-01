Хулио Веласкес направи нещо невиждано до момента в работата му в Левски

Наставникът на Левски Хулио Веласкес изненада с ход в последния си двубой срещу Септември, спечелен със 7:0 на стадион "Георги Аспарухов". За пръв път от началото на сезона Веласкес заложи на един и същ стартов състав в два поредни кръга, пише "Тема Спорт". До момента Веласкес винаги правеше ротации в състава си, но този път избра да заложи на същите стартови 11, които започнаха и в мача срещу Монтана, спечелен с 5:1 като гост.

Левски излезе с един и същ състав в два поредни кръга

Веласкес можеше да използва завърналия се след наказание Марин Петков, но предпочете да остави Алдаир като титуляр. Зад него пък действа националът на Северна Македония Никола Серафимов, който впечатли с това, че вкара два гола в първите си три мача като титуляр за "сините", въпреки че е защитник.

Още: Фен фракцията на Левски "София Запад" избухна срещу "клевети на разни депутатчета и НПО пионки"

Решението на Веласкес да заложи на същите 11 донякъде е изненадвощо заради това, че през сезона той правеше драстични промени и понякога - дори нелогични и неочаквани. В почти всички случаи обаче тактическите решения на Веласкес даваха резултат, като неговият тим заслужено е лидер в класирането в Първа лига - със солиден аванс пред основните преследвачи на отбора.

Още: "Синият" голмайстор на А група, който скандализира с най-гръмката критика към Лудогорец