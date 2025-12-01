Ясна е причината за тежкото състояние на Любослав Пенев

Късно вчера, на 30 ноември, стана ясно, че легендата на българския футбол Любослав Пенев се бори за живота си в германска болница. Вече е известна и причината за тежкото му състояние. Рак на бъбрека мъчи бившия футболист на ЦСКА, Валенсия и Атлетико Мадрид. Той не може да бъде подложен на химиотерапия от лекарите, тъй като организмът му е много изтощен.

Преди повече от 30 години Любо Пенев се сблъска с рак на тестиса

До момента екипът от нефролози не се наема с прогноза за шансовете на Любо Пенев да се пребори с коварната болест. Преди повече от 30 години Пенев страдаше от подобно заболяване. В средата на 90-те години на миналия век лекарите го диагностицираха с рак на тестиса. Това го извади и от състава на националния отбор за Световното първенство в САЩ през 1994 г., тъй като се нуждаеше от спешно лечение.

Още: Левски за Любо и Боби: Пред здравето и живота всичко останало отстъпва! Кураж, легенди!

Лекарите в Германия още нямат решение за лечението на Любо Пенев

Днес, през 2025 г., 59-годишният бивш футболист и настоящ треньор се бори със същото предизвикателство. Лекарите в Германия още нямат ясно и единодушно решение как да лекуват Пенев, понеже е изключително изтощен и много отслабнал, споделиха негови близки и колеги. Ракът е в напреднал стадии. Неотлъчно до Любо Пенев са жена му Кристина и двамата му синове, а пожеланията за бързо възстановяване и подкрепата към легендата не спират.

Още: Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо - цяла България е с вас! Няма кой да ви уплаши!