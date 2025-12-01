Прокуратурата гледа дали Гонзо има 8-ми клас - истинска ли е дипломата му за средно образование?

Софийската районна прокуратура е образувала досъдебно производство, свързано с дипломата за средно образование на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо, съобщава "Дневник". Досъдебното производство е образувано на 10 ноември и е за ползване на предполагаем неистински официален документ. А сигналът е подаден от специалиста по спортно право Георги Градев, който през 2024-та бе и кандидат за президент на БФС.

Прокуратурата намери основание да образува досъдебно производство за дипломата на Гонзо

Щом е образувано досъдебно производство, това означава, че прокуратурата е намерила основание да допусне, че е извършено престъпление. Именно Георги Градев е сред най-активните лица, които твърдят, че Гонзо няма средно образование. Всъщност Градев бе човекът, който повдигна темата преди години, когато Георги Иванов заяви при участие в "Шоуто на Слави", че е напуснал училище, за да се посвети на футболната си кариера.

Още: "Чувам, че "големият мъжкар" с 8-ми клас образование решил да жертва Кирил Котев, за да си запази заплатката"

Има ли Гонзо завършен 8-ми клас?

Оттогава в публичното простраство се спекулира с това дали Георги Иванов има 8-ми клас, като Градев твърди, че президентът на БФС няма завършено средно образование. Това поставя под въпрос легитимността на Георги Иванов да управлява Българския футболен съюз. Предстои да се разбере как ще се развие казусът около досъдебното производство и дали Георги Иванов ще докаже, че неговата диплома за средно образование е истинска.

Още: Георги Градев призова за нов Конгрес на БФС: Мандатът на Гонзо е изтекъл по право