Още двама футболисти на ЦСКА попаднаха в „черния списък“ на Христо Янев. Както е известно, треньорът на „червените“ и ръководството на клуба работят усилено по окомплектоването на състава за пролетния дял на шампионата. Очаква се „армейците“ да привлекат няколко класни попълнения по време на зимния трансферен прозорец. Българският гранд също така най-вероятно ще се раздели с част играчите, които не попадат в плановете на наставника на тима.

Сегер, Турицов и Брахими почти сигурно ще си съберат багажа

От ЦСКА планират да се разделят с лятното попълнение на тима Давид Сегер. Шведът така и не успя да се наложи в състава на „армейците“ и поради тази причина шефовете на клуба ще опитат да го продадат по време на зимния трансферен прозорец.

Същото важи и за други двама играчи на „червените“ - Иван Турицов и Мохамед Брахими. Според информация на колегите от „Мач Телеграф“ двамата са твърдо аут от сметките на Христо Янев и има голяма вероятност да си съберат багажа до края на февруари.

Шефовете на "червените" ще опитат да продадат ненужните за символични суми

Турицов и Брахими имат договори с ЦСКА до края на настоящия сезон. Те няма да получат предложения за нови контракти, а „червените“ ще опитат да ги пласират в други клубове за символични суми до края на трансферния прозорец. Ако това не се случи, то те ще доиграят сезона тима, а след това ще напуснат като свободни агенти.

