ЦСКА с важно решение за национал

Според „Мач Телеграф“ ръководството на ЦСКА е решило да предложи нов договор на Илиан Илиев-младши. 26-годишният национал се присъедини към „червените“ през септември 2024г., а настоящият му контракт изтича през лятото на 2026 г. Новият договор най-вероятно ще бъде подписан през зимната пауза между двата полусезона на Първа лига. Откакто застана начело на ЦСКА, треньорът Христо Янев залага на Илиев и това носи успехи на отбора.

Илиан Илиев-младши е играл в 15 от 18 възможни мача за ЦСКА

От началото на сезона Илиан Илиев-младши е изиграл 15 мача, в които е вкарал 1 гол и е записал 2 асистенции. Това, заедно с добрите му представяния на терена, явно са достатъчни на ръководството на ЦСКА, за да предложи нов договор на българина. За разлика от него, други трима играчи са извън плановете на Христо Янев и най-вероятно ще напуснат „армейците“ през зимния трансферен прозорец.

Още: ЦСКА със съобщение за Любослав Пенев

ЦСКА е на 5-то място след 6 поредни победи

ЦСКА е на 5-то място в Първа лига след серия от 6 поредни победи в шампионата. „Червените“ спечелиха 28 точки от първите 17 мача – 7 победи, 7 равенства и 3 загуби. До края на годината за тях предстои домакинство на Локомотив Пловдив (3 декември), гостуване на Черно Море (6 декември) и 1/8-финален сблъсък за Купата на България срещу Локомотив София (13 декември).

Още: Ето'о, усмихнат до уши, изненада с избора си за свой най-красив гол, Янев остана здраво стъпил на земята