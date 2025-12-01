Войната в Украйна:

Продават рядко шампанско от сватбата на принцеса Даяна и принц Чарлз

01 декември 2025, 14:21 часа 0 коментара
Рядка бутилка шампанско "Дом Периньон Винтидж" от 1961 г., поднесено на сватбата на принцеса Даяна и принц Чарлз през 1981 г., ще бъде предложено на търг в Дания. Стойността му се оценява на между 500 000 и 600 000 датски крони (между 67 000 и 80 000 евро). Специалист твърди, че шампанското е "напълно годно" за пиене, като може да привлече вниманието както на почитатели на виното, така и на колекционери, жадни за кралски артикули, предаде АФП.

Повече за рядкото шампанско

"Съществуват само 12 магнума от 2,2 литра от това шампанско и този е един от тях", казва отговорникът за вината в тръжна къща Bruun Rasmussen Томас Розендал Андерсен, представяйки внушителната бутилка с вече леко пожълтял етикет.

Според Андерсен бутилката, която понастоящем се съхранява в избата на къщата, преди да бъде представена пред публика от 4 декември, може да привлече както любители на вино, така и колекционери, жадни за кралски артикули. "Това може да бъде класически колекционер на вина, който намира за забавно да има тази бутилка в колекцията си, но също така и колекционер на предмети, събиращ такива, свързани с принцеса Даяна или с британската кралска фамилия."

От реколта 1961 г., годината на раждане на лейди Даяна, шампанското е дегоржирано и етикетирано по повод сватбата ѝ с принц Чарлз на 29 юли 1981 г., която привлече пред екраните стотици милиони телевизионни зрители по целия свят. 

Настоящият собственик на магнума - колекционер, който не желае самоличността му да бъде разкрита, лично е закупил бутилката от лондонски търговец. През 2004 г. магнум шампанското не намери купувач на търг във Великобритания. Четири години по-късно аукционна къща "Херитидж окшънс" продаде магнум от тази реколта за около 12 000 долара. Търгът на Bruun Rasmussen ще бъде организиран на 11 декември в предградие на Копенхаген.

Източник: БТА

