Ботев Пловдив с остра декларация: Клубът не участва и не стои зад каквито и да било политически прояви

Ръководството на Ботев Пловдив излезе с остра декларация, след като в последните дни се появиха информации, че привърженици на тима участват организирано в протестите срещу приемането на бюджета за 2026 година и клубът по някакъв начин стои зад подобни действия. Според шефовете на „жълто-черните“ това са долни инсинуации, които целят единствено да злоупотребят с името на най-стария футболен клуб у нас.

От Ботев са категорични, че клубът не участва и не стои зад каквито и да било политически прояви. Ръководството на „канарчетата“ все пак отчита факта, че всеки привърженик на тима е гражданин на Република България и има пълното право да изразява своите лични позиции, но това са индивидуални решение, които не трябва да бъдат представяни като позиция на клуба.

„Името на Ботев не трябва да бъде намесвано в подобни долни инсинуации“

„В последните дни се тиражират откровени лъжи от определени среди, че привърженици на ПФК Ботев Пловдив участват организирано в протести и че клубът по някакъв начин стои зад подобни действия“.

Категорично заявяваме: Името на ПФК Ботев не трябва и няма да бъде намесвано в подобни долни инсинуации. Клубът не участва и не стои зад каквито и да било политически прояви. Всеки наш привърженик е преди всичко гражданин на Република България и има пълното право да изразява своите лични граждански позиции. Но това са негови индивидуални решения, които не бива да бъдат представяни като позиция на клуба“.

„Апелираме към всички наши фенове да не се поддават на манипулации, идващи от маргинализирани групи и групировки, които целят да злоупотребят с името на Ботев и да го въвлекат в политически конфликти. Не позволявайте името на Ботев да бъде очерняно или използвано за чужди интереси“.

„Мирът и спокойствието в държавата са приоритет за всички български граждани. Призоваваме още веднъж: не забърквайте клуба в политически интриги. ПФК Ботев Пловдив винаги е призовавал към толерантност, уважение и единство – както между феновете, така и в обществото. Само Ботев!“, се казва в позицията на Ботев Пловдив.

