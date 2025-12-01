Без книжка: Катастрофирал и побягнал

Спорт:

01 декември 2025, 14:57 часа 285 прочитания 0 коментара
Шофьор без книжка не спря на подаден светлинен и звуков полицейски сигнал, катастрофира и побягна в Луковит, съобщават от Областната дирекция на МВР – Ловеч, цитирани от БТА.

Случаят е от вчера около 13:00 ч. Автопатрул опитал да спре лек автомобил, но водачът не изпълнил разпореждането и продължил движението си в посока към квартал “Изток“. В района на кръстовището, образувано от улиците “Св. св. Кирил и Методий“ и “Синчец“, той катастрофирал, след което напуснал автомобила и побягнал.

Униформените го застигнали и установили, че е 19-годишен местен жител, неправоспособен. Справка в информационните масиви на МВР показала, че младежът е извършил нарушението в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние.

По случая е образувано досъдебно производство. Работа продължават служители на Районното управление на МВР в Луковит.

В събота в Пловдив след опит да избяга от полицейска проверка пиян шофьор предизвика катастрофа с материални щети.

