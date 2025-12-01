Лайфстайл:

Песков: Украинската атака срещу Каспийския тръбопроводен консорциум е скандална

01 декември 2025, 14:47 часа
Украинската атака през уикенда срещу инфраструктура на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) е скандална, предвид неговото международно значение и международните инвестиции в него. Това заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Морски дронове съсипаха огромна структура за износ на петрол през Русия, Казахстан задейства алтернатива

Проектът Каспийски тръбопроводен консорциум, в който участват руски, казахстански и американски акционери, сред които американските компании "Шеврон" (Chevron) и "Ексън Мобил" (Exxon Mobil), съобщи в събота, че една от трите му котвени стоянки на терминала му в руския град Новоросийск на брега на Черно море е била сериозно повредена при украинската атака с безпилотни апарати и че операциите на място са били преустановени.

Песков добави още, че атаките с морски дронове на Украйна срещу петролни танкери в Черно море представляват нападение срещу интересите на Турция и собствениците на плавателните съдове. 

Американският петролен гигант "Шеврон", акционер в КТК, заяви снощи, че товареното на суров петрол от съвместното предприятието "Тенгизшевройл" (Tengizchevroil), в което притежава 50 процента дял, продължава на пристанището в Новоросийск.

Елена Страхилова
