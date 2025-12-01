Левски за Любо и Боби: Пред здравето и живота всичко останало отстъпва! Кураж, легенди!

Ръководството на Левски подкрепи легендите на българския футбол Борислав Михайлов и Любослав Пенев. Както е известно, бившият президент на БФС и страж на „сините“ бе приет по спешност в болница след инсулт, докато Ел Голеадор е в Германия, където се бори с коварна болест. От родния гранд използваха своите канали в социалните мрежи, за да изразят своята подкрепа към двамата и да им вдъхнат кураж в този толкова тежък за тях момент.

Шефовете на Левски са категорични, че пред живота и здравето всичко останало отстъпва – клубните пристрастия, цветовете и емблемите нямат никакво значение. „Сините“ вярват, че Михайлов и Пенев ще намерят сили да спечелят и този мач, както са го правили безброй пъти на терена.

„Ще намерите сили да спечелите и този най-важен и труден мач“

„Пред здравето и живота всичко останало отстъпва - клубните пристрастия, цветовете и емблемите нямат никакво значение. Последните дни са тежки за българския футбол. Един от най-великите вратари в историята на “Левски” и българския футбол, Борислав Михайлов, преминава през сериозно изпитание, а легендарният нападател на ЦСКА и България Любослав Пенев също води своя трудна лична битка“.

„ПФК “Левски” иска да изрази пълната си подкрепа и към двамата и да им пожелае пълно възстановяване. Сигурни сме, че мислите на цяла футболна България са с вас. Вярваме, че ще намерите сили да спечелите и този най-важен и труден мач, както сте го правили безброй пъти на терена. Кураж, легенди!“, написаха „сините“.

