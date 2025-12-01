Спорт:

"Не бива да търпим истинските дерибеи и "мършляци" в България и парламента": Бивш служебен вицепремиер

01 декември 2025, 14:57 часа 415 прочитания 0 коментара
"Често се случва да търпим с години. А не бива да търпим истинските дерибеи и "мършляци" в България и парламента, да търпим недоучилите, но нахални и удобни да се изкачват по институциите, да се окопават във властта и да решават бъдещето ни. Да ни обиждат. Да крадат от настоящето, тормозят обществото ни, задушават прогреса ни. Някои кметове да са недосегаеми, макар с години да са съсипвали градовете си, а други да бъдат държани в плен месеци без реални доказателства, освен една партиика каза".

Това пише в профила си в социалните мрежи бившият служебен вицепремиер Атанас Пеканов в деня на втория многохиляден и общонационален протест срещу управленското мнозинство на ГЕРБ, ДПС-НН, БСП и ИТН и срещу предложения проектобюджет 2026.

"Изведнъж в един момент това наше търпение избухва в едно голямо и силно Няма повече. Силно и ясно Не на всички тези неприятни хора. Днес май е такъв ден", пише още той.

Ивелин Стоянов
