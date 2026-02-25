Ударът на "Фламинго" по руски военен завод: Зеленски отчете пропуски, но е доволен (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски разкри някои подробности за успешното изстрелване на ракети „Фламинго“ по Воткинския военнопромишлен комплекс в руската област Удмуртия, осъществено вечерта на 20 февруари. По време на съвместна пресконференция с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре в Киев той потвърди, че Украйна е нанесла прецизни удари със собствените си мощни ракети на разстояние 1400 км навътре в руска територия.

„Мисля, че това е истински успех за нашата промишленост”, подчерта Зеленски.

Според него руснаците са "на лов" за обектите, в които се осъществява производството на „Фламинго“ в Украйна. "Както казах, трябваше да чакаме дълго време, за да бъде обновена производствената линия поради съответните руски атаки", заяви украинският лидер.

President Volodymyr Zelensky commented on the recent Flamingo missile strike on the Votkinsk plant in Udmurtia, around 1,400 km from the border, calling it a real success for Ukraine’s defense industry.



He said Russia tried to intercept the missiles, but those that passed air… pic.twitter.com/JGwIog7fzO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 25, 2026

Производството на ракети "Фламинго" ще се увеличи

В същото време той отбеляза, че производителят на крилатите ракети - компанията Fire Point - ще увеличи производството. „Това зависи от парите и определени компоненти. В зависимост от количеството ще имаме повече успешни удари", каза Зеленски.

Той реши да не разкрива колко ракети „Фламинго“ са били изстреляни срещу завода в Удмуртия. „Искам само да кажа: имаше сваляния от руските системи за противовъздушна отбрана, някои пропуснати изстрели и някои ясни попадения, но най-важното е, че всички изстреляни ракети достигнаха целта си. И считам, че това е най-големият успех. Тоест, говорим за високо качество, добра операция и прецизност. Благодарен съм за това“, подчерта Зеленски, цитиран от УНИАН.

Атаката срещу завода в Удмуртия и нанесените щети

Дупка с размер 30 метра широчина на до 24 метра дълбочина е успяла да направи поне една от ракетите FP-5 "Фламинго", с които Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) удариха Воткинския завод, показаха вече сателитни снимки, споделени от украинския мониторингов канал "КиберБорошно". Заводът в Русия произвежда критични компоненти за руските ракети "Орешник", "Искандер" и "Топол-М".

A strike hit the production workshop No. 22 of JSC Votkinsk Plant in Votkinsk on February 20, 2026. The attack was carried out using Flamingo cruise missiles. Reports for that day stated six Flamingo missiles were launched over Russia and all six were shot down. #Russia https://t.co/XzqK6pxPxs pic.twitter.com/Dcuv59EOgP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 25, 2026

