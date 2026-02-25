Правителството на Гюров:

Ударът на "Фламинго" по руски военен завод: Зеленски отчете пропуски, но е доволен (ВИДЕО)

25 февруари 2026, 16:30 часа 453 прочитания 0 коментара
Украинският президент Володимир Зеленски разкри някои подробности за успешното изстрелване на ракети „Фламинго“ по Воткинския военнопромишлен комплекс в руската област Удмуртия, осъществено вечерта на 20 февруари. По време на съвместна пресконференция с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре в Киев той потвърди, че Украйна е нанесла прецизни удари със собствените си мощни ракети на разстояние 1400 км навътре в руска територия.

„Мисля, че това е истински успех за нашата промишленост”, подчерта Зеленски.

Според него руснаците са "на лов" за обектите, в които се осъществява производството на „Фламинго“ в Украйна. "Както казах, трябваше да чакаме дълго време, за да бъде обновена производствената линия поради съответните руски атаки", заяви украинският лидер.

Производството на ракети "Фламинго" ще се увеличи

В същото време той отбеляза, че производителят на крилатите ракети - компанията Fire Point - ще увеличи производството. „Това зависи от парите и определени компоненти. В зависимост от количеството ще имаме повече успешни удари", каза Зеленски.

Той реши да не разкрива колко ракети „Фламинго“ са били изстреляни срещу завода в Удмуртия. „Искам само да кажа: имаше сваляния от руските системи за противовъздушна отбрана, някои пропуснати изстрели и някои ясни попадения, но най-важното е, че всички изстреляни ракети достигнаха целта си. И считам, че това е най-големият успех. Тоест, говорим за високо качество, добра операция и прецизност. Благодарен съм за това“, подчерта Зеленски, цитиран от УНИАН.

Атаката срещу завода в Удмуртия и нанесените щети

Дупка с размер 30 метра широчина на до 24 метра дълбочина е успяла да направи поне една от ракетите FP-5 "Фламинго", с които Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) удариха Воткинския завод, показаха вече сателитни снимки, споделени от украинския мониторингов канал "КиберБорошно". Заводът в Русия произвежда критични компоненти за руските ракети "Орешник", "Искандер" и "Топол-М".

Димитър Радев
