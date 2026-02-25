Зеленски към Путин: Когато не печелиш на фронта, започваш да търсиш ядрени оръжия в Украйна

Поради липсата на победи на бойното поле Русия започва да измисля твърдения за ядрени оръжия в Украйна, смята президентът Володимир Зеленски. Украинският лидер каза това на съвместна пресконференция с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре в Киев - ден след като Москва заплаши страната му, Франция и Великобритания с използване на ядрено оръжие. Това се случи чрез доклад на службата за външно разузнаване на Руската федерация (СВР), според който Париж и Лондон готвели доставка на ядрена бомба за Киев.

Тези предполагаеми разузнавателни данни бяха използвани веднага от зам.-секретаря на Съвета за сигурност на Русия и бивш президент Дмитрий Медведев, който е най-голямото острие на Кремъл, що се отнася до ядрената реторика. „Няма никакво съмнение, че в такива обстоятелства Русия ще трябва да използва всички необходими средства, включително нестратегически ядрени оръжия, срещу цели в Украйна, които представляват заплаха за нашата страна. И ако е необходимо, също и срещу страните доставчици, които биха станали съучастници в ядрен конфликт с Русия", написа Медведев.

По-късно самият диктатор Владимир Путин се срещна с представители на СВР и заяви, че враговете на Москва вероятно разбират как ще приключи атака "с ядрен елемент" срещу Русия или руските сили.

Думите на Путин и Медведев показват, че Руската федерация вероятно използва като претекст доклада на външното разузнаване с недоказани твърдения за доставки на ядрено оръжие в Украйна, за да се заплаши страната, а и партньорите ѝ, с предполагаемо бъдещо използване на руски ядрени оръжия.

Зеленски: За жалост, в Украйна няма ядрени оръжия

Днес Зеленски отговори на неоснователните обвинения от руските власти, че Великобритания и Франция се готвят да прехвърлят ядрена бомба на Украйна. „Обикновено, когато Русия не успее да спечели на бойното поле, тя започва да търси ядрени оръжия на украинска територия. За съжаление, Украйна няма ядрени оръжия. Вие знаете всички обстоятелства – кога Украйна е имала тези оръжия и кога са изчезнали, как и на кого се е случило това“, подчерта той.

Снимка: Getty Images

През 1994 г. Украйна се отказа от ядрените си оръжия, останали у нея от съветската епоха, в замяна на гаранции за сигурност от САЩ, Великобритания и Русия, договорени в Меморандума от Будапеща. Последната от тези страни вече четири години води пълномащабна война в Украйна.

Зеленски: Искам да видя как други ядрени сили отговарят на Русия

В същото време президентът на Украйна свърза такава руска реторика както с подготовката за тристранните преговори със САЩ, така и с политически натиск. Преди това имаше съобщения в медиите за създаване на „ядрен чадър“ в Европа, което, по думи на Зеленски, може да влияе на изявленията на Кремъл.

"Може би това е само реторика, отговорът на Русия. Но ми се струва, че те винаги играят опасно с тези думи за ядрените оръжия. И наистина бих искал да видя как други страни, други ядрени сили, отговорят на това. Съединените щати, в частност, биха могли, мисля, да им изпратят подходящо послание", каза той, цитиран от УНИАН.

