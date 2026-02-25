Войната в Украйна:

Орбан праща войници до енергийни обекти - пази ги от Украйна, докато цяла Европа се брани от руски дронове (ВИДЕО)

25 февруари 2026, 15:50 часа 190 прочитания 0 коментара
Унгарският премиер Виктор Орбан достигна нови висоти в кампанията си срещу Украйна. Той обвини Киев, че планира да наруши функционирането на унгарската енергийна система, и разпореди разполагането на войници и оборудване за защита на критичната инфраструктура. Това допълнително ескалира спора с украинските власти относно прекъсването на доставките на руски петрол по нефтопровода „Дружба“ - и Унгария, и Словакия обвиняват Киев за продължителното спиране на количествата, което всъщност стана факт заради руски удар по обект в Западна Украйна, свързан с тръбопровода.

Орбан: "Украйна подготвя нарушаване на унгарската енергийна система"

Орбан, говорейки във видеообръщение, публикувано на страницата му във Facebook, повтори на 25 февруари, че спирането на „Дружба“ е по „политически, а не технически причини“, и заяви, че разузнавателни доклади показвали възможно по-нататъшно нарушаване на енергийната система на Унгария.

„Виждам, че Украйна подготвя по-нататъшни действия за нарушаване на функционирането на унгарската енергийна система. Затова разпоредих засилване на защитата на критичната енергийна инфраструктура. Това означава, че ще разположим войници и оборудване, необходимо за отблъскване на атаки в близост до ключови енергийни съоръжения", обяви унгарският премиер (цитиран от Reuters), който през април отива на избори и вероятно ще ги загуби от партия "Тиса" на основния си опонент - проевропейския политик Петер Мадяр, поне според социологическите проучвания.

Снимка: Getty Images

Изявлението на Орбан идва на фона на предупреждения от европейски разузнавателни служби, че Русия, а не Украйна, масово купува имоти край ключова инфраструктура в Европа, включително военни бази, енергийни обекти, пристанища и др.: Руски агенти ударно купуват имоти край обекти, поддържащи Европа "жива".

Виктор Орбан отново провали ЕС

Унгария и Словакия поддържат връзки с Москва и не са съгласни с партньорите си от Европейския съюз по отношение на военната подкрепа за Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия.

В понеделник Унгария наложи ветото си върху новите санкции на ЕС срещу Русия - пакет №20, и над огромния заем на ЕС за Украйна на стойност 90 милиарда евро. Причината - спрените доставки по "Дружба".

Орбан определи предстоящите парламентарни избори в Унгария на 12 април като труден избор между „война или мир“, като заяви, че опонентите му щели да въвлекат страната във войната, която бушува в съседна Украйна.

