Вносът на дронове в Босна и Херцеговина нараства драстично от година на година, така че властите са принудени да въведат специални мерки, за да поставят този пазар под контрол, съобщава хърватската медия "Индекс", позовавайки се на местни медии. Според данни на Администрацията за косвено данъчно облагане на Босна и Херцеговина (UNO), както се нарича митническата администрация в тази страна, през 2023 г. са внесени около 500 килограма дронове, на обща стойност около 500 хиляди евро. На следващата година обаче вносът се е увеличил драстично до 4,1 тона, а общата стойност на вноса е достигнала 900 хиляди евро.

През 2025 г. е внесено почти същото количество дронове, но те са по-скъпи и усъвършенствани, със стойност над 1,5 милиона евро. Доминират дронове, произведени в Китай, но има и такива с произход от западноевропейски страни и САЩ, както и от Хърватия.

Дроновете военни ли са?

По-голямата част от тези дронове не са от категорията военно оборудване, но увеличеният и постоянно увеличаващ се внос е породил опасения за неконтролираната им наличност, което би могло да окаже негативно влияние върху сигурността, пише сараевският портал Raport.

Както припомнят, освен за заснемане и отдих, подобни дронове могат да бъдат използвани за неоторизирано наблюдение, застрашаващо неприкосновеността на личния живот, но и за по-сериозни инциденти със сигурността, поради което стана очевидно, че съществуващите разпоредби не отговарят на реалната ситуация на място.