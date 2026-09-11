Следващото дерби Левски - ЦСКА се очертава да е пред празни трибуни за "сините"

Отлагането на домакинството на Левски срещу Лудогорец може да доведе до любопитна ситуация - следващият домакински мач на "сините" да бъде именно дербито с ЦСКА. СТК към БФС официално премести двубоя от 10-ия кръг заради участието на Левски в Лига Европа, а ако срещата с шампионите не бъде насрочена преди 31 октомври, "сините" ще приемат първо големия си съперник от Борисовата градина.

Наказанието на Левски за Сектор "А" може да бъде изтърпяно в дерби срещу ЦСКА

Това би означавало, че дербито ще се проведе при необичайна обстановка за Левски. След финала за Суперкупата, спечелен от ЦСКА с 4:2, "сините" бяха санкционирани със затваряне на сектор "А" за следващото си домакинство заради хвърлена стъклена бутилка, която удари пресаташето на "червените".

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При такъв сценарий Левски ще разполага само със сектор "Б" на Националния стадион "Васил Левски", докато привържениците на ЦСКА ще бъдат разположени в секторите "В" и "Г", пишат колегите от Sportal.bg. Преди евентуалното дерби обаче Левски ще трябва да изиграе три гостувания в първенството. Тимът на Хулио Веласкес предстои да гостува на Ботев Враца, Черно море и Арда.

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