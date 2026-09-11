Александър Тунчев се закани на ЦСКА - Арда отива за победа срещу супершампиона

Арда ще търси реакция след загубата от Ботев Пловдив, а първото сериозно изпитание пред тима е гостуването на ЦСКА. Старши треньорът Александър Тунчев призна, че поражението с 2:3 е било резултат от грешки в защита, но е категоричен, че отборът трябва бързо да остави мача зад гърба си и да покаже лицето, което е демонстрирал в предишните си срещи.

Тунчев иска да върне Арда на победния път още срещу ЦСКА

"Загубата от Ботев беше грешна стъпка. Искаме да се върнем на победния път", заяви Тунчев пред "Дарик" и Dsport преди сблъсъка с ЦСКА.

Още: Левски и ЦСКА твърдо искали да участват в новия турнир на БФС, Лудогорец обаче пасува

Наставникът вече предупреди, че на Арда предстои серия от срещи с водещи отбори и именно затова тимът трябва да извлече необходимите поуки от поражението. В Кърджали домакините допуснаха три гола, след като Ботев поведе с 3:0, а Арда успя да върне две попадения в края, но не стигна до равенството.

"Ще си направим изводите, ще видим къде сме сбъркали, защото в следващите няколко мача ще се срещнем с някои от водещите отбори в първенството", каза Тунчев.

ЦСКА посреща Арда на 12 септември от 18:15 часа, като "червените" влизат в двубоя след серия от силни резултати в първенството.

Още: "Срещу нас се води мръсна кампания": ЦСКА скочи на БФС заради двоен аршин в дербито с Левски (ВИДЕО)