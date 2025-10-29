Войната в Украйна:

Илиан Илиев: Не е добре за Черно море, че Лудогорец смени треньора си

29 октомври 2025, 14:50 часа 180 прочитания 0 коментара
Илиан Илиев: Не е добре за Черно море, че Лудогорец смени треньора си

Наставникът на Черно море Илиан Илиев остана доволен от постигнатия резултат срещу Миньор Перник от 1/16-финалите за Купата на България. "Моряците" продължават напред след чиста победа с 3:0 като гост, а сега за тима предстои домакинство на шампиона Лудогорец, който ще бъде и с нов треньор. "Орлите" се разделиха с Руи Мота, а според Илиан Илиев, това не е добре за неговия тим, тъй като треньорската смяна винаги носи импулс за даден отбор.

Илиев предпочиташе да се изправи срещу Лудогорец на Руи Мота

Лудогорец взе извънредни мерки и се раздели с Мота след пет поредни мача без победа във всички турнири, като тимът спешно трябва да наваксва изоставането си до лидера Левски, който е с 9 точки аванс. Освен това "орлите" ще са мотивирани до краен предел да спрат серията без победа, макар и това да трябва да се случи на никак гостоприемния стадион "Тича" във Варна.

Още: Черно море загря за дербито с Лудогорец с бой над Миньор за Купата

Илиан Илиев

"Със сигурност при треньорска промяна има импулс, така че за нас това не е добре, трябва да приемем фактите. Длъжни сме да излезем пред нашата публика, да играем добре и да се опитаме да победим", заяви Илиан Илиев в Перник за предстоящия мач с Лудогорец. Иначе треньорът добави, че ноговият тим е трябвало да вкара 10 гола във вратата на Миньор.

Още: Руи Мота повече няма да води Лудогорец, „орлите“ обявиха заместника му

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Илиан Илиев Лудогорец ПФК Черно море
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес