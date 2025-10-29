Илиан Илиев: Не е добре за Черно море, че Лудогорец смени треньора си

Наставникът на Черно море Илиан Илиев остана доволен от постигнатия резултат срещу Миньор Перник от 1/16-финалите за Купата на България. "Моряците" продължават напред след чиста победа с 3:0 като гост, а сега за тима предстои домакинство на шампиона Лудогорец, който ще бъде и с нов треньор. "Орлите" се разделиха с Руи Мота, а според Илиан Илиев, това не е добре за неговия тим, тъй като треньорската смяна винаги носи импулс за даден отбор.

Илиев предпочиташе да се изправи срещу Лудогорец на Руи Мота

Лудогорец взе извънредни мерки и се раздели с Мота след пет поредни мача без победа във всички турнири, като тимът спешно трябва да наваксва изоставането си до лидера Левски, който е с 9 точки аванс. Освен това "орлите" ще са мотивирани до краен предел да спрат серията без победа, макар и това да трябва да се случи на никак гостоприемния стадион "Тича" във Варна.

"Със сигурност при треньорска промяна има импулс, така че за нас това не е добре, трябва да приемем фактите. Длъжни сме да излезем пред нашата публика, да играем добре и да се опитаме да победим", заяви Илиан Илиев в Перник за предстоящия мач с Лудогорец. Иначе треньорът добави, че ноговият тим е трябвало да вкара 10 гола във вратата на Миньор.

