Исак Соле: Много съм горд да съм част от ЦСКА и такъв амбициозен проект!

08 януари 2026, 10:00 часа 364 прочитания 0 коментара

Едно от новите попълнения на ЦСКА Исак Соле е много доволен от трансфера си в българския гранд. Това разкри самият той в една от социалните мрежи. 24-годишният полузащитник сподели, че е много горд от факта, че вече е футболист на „армейците“, както и от факта, че се присъединява към клуб с много богата история и силна идентичност, който е подкрепян от стотици хиляди фенове в България.

Соле благодари и на бившия си клуб Славия

Соле допълни, че за него е чест да бъде част от толкова амбициозен проект и се надява да успее да отговори на очакванията. Той не пропусна да благодари и на бившия си клуб Славия. Соле бе категоричен, че именно благодарение на „белите“ е успял да си възвърне увереността и радостта от футбола след тежката контузия, която получи. Както е известно, халфът скъса кръстна връзка по време на престоя си в Гьозтепе и дълго време бе извън терените.

„Чест е да бъда част от такъв амбициозен проект“

„Много съм горд да се присъединя към ЦСКА, исторически клуб със силна идентичност и страстни фенове. За мен е чест да нося тези цветове и да бъда част от такъв амбициозен проект. Бих искал също да благодаря на Славия, че ми позволи да си възвърна игровото време, увереността и най-вече радостта от играта след сериозната ми контузия. Тяхната подкрепа беше от съществено значение за моето завръщане. Ще се видим скоро!“, написа новият полузащитник на ЦСКА.

Бойко Димитров
