ЦСКА и Лудогорец ще се състезават за алжирски талант

ЦСКА и Лудогорец може да влязат в трансферна битка за млад алжирски нападател. Според журналистът Набил Джелит от France Football и двата клуба проявяват интерес към Лотфи Бусуар. Той е на 21 години, играе в алжирското първенство, за родния си клуб Белоиздад. Считан е за един от най-големите таланти в родината си, а в последните мачове си спечели и сигурно място в отбора.

Договорът на Лотфи Бусуар изтича в края на сезона

Досега през сезона Бусуар е изиграл 10 мача, в които е вкарал 2 гола в първенството. А за купата на страната наскоро дори е отбелязал хеттрик. Договорът на младока с настоящия му клуб изтича в края на сезона, но източникът не съобщава дали някой от българските грандове ще се опита да го купи през зимата или ще изчака до лятото, за да го привлече като свободен агент.

Une autre pépite algérienne à surveiller. L'attaquant du CR Belouizdad, Lotfi Boussouar, est dans le viseur de 2 clubs bulgares : CSK Sofia et Ludogorets. 21 ans, en fin de contrat en juin, il reste sur un triplé en Coupe d'Algérie. #Mercato pic.twitter.com/jOqvDiDGB6 — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) January 7, 2026

Лотфи Бусуар е оценен на 300 000 евро

Друг играч, който наскоро дойде в Първа лига от алжирското първенство е Акрам Бурас от Левски. Халфът оставя добри впечатления с играта си, така че можем да имаме очаквания към Бусуар при евентуалното му пристигане. Според специализирания сайт „Transfermarkt“ в момента роденият през 2004 г. нападател е оценен на 300 000 евро. ЦСКА започна много силно зимния трансферен прозорец като обяви официално цели 5 нови попълнения, а на 6-ти януари дойдоха последните три. От своя страна, Лудогорец представи първия си нов ден по-късно.

