Янев се скъса да хвали новия в ЦСКА – възлага големи надежди на двукратния шампион на Серия А

Треньорът на ЦСКА Христо Янев се изказа изключително ласкаво за второто ново попълнение на тима по време на летния трансферен прозорец – Стефано Сенси. 30-годишният полузащитник пристигна при „армейците“ от кипърския Анортозис, след като родният гранд активира клаузата за откупуване, която бе залегнала в договора му с островитяните. Двукратният шампион на Серия А с Интер бе представен официално днес и се очаква съвсем скоро да започне тренировки с новите си съотборници.

ОЩЕ: Наслаждавайте се на Мондиал'26! Истинските ценители гледат Първа лига, където няма и ден без интрига!

Стефано Сенси подписа с ЦСКА за 2 години

Христо Янев говори за трансфера на Сенси след тежката загуба на ЦСКА от Полесие Житомир във втората контрола на „червените“ на австрийска земя. Наставникът на „армейците“ бе категоричен, че опитният халф може да помогне много на тима със своите качества и опит. Младият специалист допълни, че се надява по най-бързия начин италианецът да влезе във форма и да дебютира за ЦСКА.

„Всички знаем за неговите качества и опит“

„Всички знаем за неговите качества и опита, който има. Изключително съм доволен от неговото привличане. Надявам се неговият опит да ни бъде полезен. Ще го използваме по най-добрия начин. Надявам се по най-бързия начин да го вкараме във форма. Надявам се да усети отбора по най-добрия начин“, заяви Христо Янев след поражението от Полесие Житомир.

ОЩЕ: Новият в ЦСКА ще получава колосална заплата - става най-скъпоплатения футболист в България