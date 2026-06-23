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Новият в ЦСКА ще получава колосална заплата - става най-скъпоплатения футболист в България

23 юни 2026, 7:30 часа 853 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на ЦСКА
Новият в ЦСКА ще получава колосална заплата - става най-скъпоплатения футболист в България

Ръководството на ЦСКА работи усилено по лятната селекция. След като "армейците" се подсилиха с нападателя на Локомотив Пловдив - Жоел Цварц, сега са близо до привличането на двукратен шампион в Серия А с Интер. Става въпрос за Стефано Сенси, който е много близо до сделка със столичния тим. Информацията бе потвърдена от авторитетния спортен журналист Фабрицио Романо. В момента бившият италиански национал е част от кипърския Анортозис.

Стефано Сенси пристига на "Армията" за рекордна заплата

Според информацията на Романо, ЦСКА ще плати откупната клауза на италианеца, която е в размер на 200 хиляди евро. По-рано се появи новина от медиите в Кипър, че Анортозис ще се опита да задържи Сенси с нов договор. Според информацията 30-годишният халф е обмислял предложението на настоящия си клуб, но преговорите с "армейците" продължили. След това Фабрицио Романо обяви, че бившият италиански халф се е съгласил да се присъедини към рекордните шампиони.

Стефано Сенси

След това журналистът Дамиано Ер Файна разкри каква заплата ще получава Сенси на "Армията". Според негова информация "червените" ще наградят халфа с щедри възнаграждение. Става въпрос за 800 000 евро, което означава, че на месец той ще получава около 66 000 евро. Това ще превърне 30-годишния полузащитник в най-скъпоплатения футболист на ЦСКА. Освен това той ще бъде и с най-висока заплата в цялата Първа лига.

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ЦСКА Първа лига Стефано Сенси
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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