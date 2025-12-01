Кристин Лагард: Българските евромонети вече пътуват из еврозоната (ВИДЕО)

Точно един месец остава до присъединяването на България към еврозоната. Новите български евромонети започват пътешествието си из еврозоната, написа днес президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард в публикация във Фейсбук.

„Един месец до присъединяването на България към еврото и новите български монети поемат към еврозоната!“, написа Лагард.

БТА припомня, че от днес започна продажбата на стартови комплекти с евромонети с българска национална страна. Считано от 1 декември, гражданите могат да ги купят от Българската народна банка (БНБ) и търговските банки, а бизнесът - единствено от търговските банки, според Наредба 46 на БНБ за първоначално зареждане и подзареждане с евробанкноти, евромонети и стартови комплекти с евромонети.

