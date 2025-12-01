Спорт:

Кристин Лагард: Българските евромонети вече пътуват из еврозоната (ВИДЕО)

01 декември 2025, 15:24 часа 344 прочитания 1 коментар
Точно един месец остава до присъединяването на България към еврозоната. Новите български евромонети започват пътешествието си из еврозоната, написа днес президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард в публикация във Фейсбук.

„Един месец до присъединяването на България към еврото и новите български монети поемат към еврозоната!“, написа Лагард.

БТА припомня, че от днес започна продажбата на стартови комплекти с евромонети с българска национална страна. Считано от 1 декември, гражданите могат да ги купят от Българската народна банка (БНБ) и търговските банки, а бизнесът - единствено от търговските банки, според Наредба 46 на БНБ за първоначално зареждане и подзареждане с евробанкноти, евромонети и стартови комплекти с евромонети.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
