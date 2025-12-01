Войната в Украйна:

Реал Мадрид с пореден резил: Мбапе и Алонсо разкритикуваха отбора

01 декември 2025, 15:07 часа 426 прочитания 0 коментара
Реал Мадрид е в лоша серия, след като записа трети пореден мач без победа в Ла Лига. „Белите“ завършиха 1:1 с Жирона вчера, на 30 ноември, и отстъпиха първото място в испанското първенство на вечния си съперник Барселона. Жирона откри резултата в края на първото полувреме, а Килиан Мбапе изравни от дузпа и оформи крайния резултат в 67-мата минута на мача.

3 поредни мача без победа за Реал Мадрид

След като в предишните два кръга от Ла Лига Реал Мадрид завърши 0:0 с градския съперник Райо Валекано и 2:2 с Елче. След равенството с Жирона „кралете“ останаха на второ място в испанското първенство с 33 точки, а Барселона се изкачи на първото с 34. Голмайсторът Килиан Мбапе и треньорът Шаби Алонсо излязоха с позиции след мача, в които критикуваха цялостното представяне на отбора.

Килиан Мбапе: „Трябва да покажем кои сме като отбор“

Ето какво написа френският нападател в социалните мрежи: „Абсолютно това не е резултатът, който искахме тази вечер. Но първенството е дълго и ни предстоят още много мачове. Трябва да променим динамиката и да покажем кои сме като отбор“. За Мбапе попадението беше под номер 14 в Ла Лига, а с 3-те асистенции, които е записал срещу името си, той има общо 17 директни участия за гол в 14 мача от испанския шампионат. В Шампионската лига Мбапе има 9 попадения в 5 срещи.

Килиан Мбапе

Шаби Алонсо: „Липсваше ни футбол“

Шаби Алонсо беше по-обстоятелствен в своето интервю: „Първенството все още е много дълго. Този път ни липсваше малко прецизност в последната третина, създадохме много положения през второто полувреме, но ги пропуснахме. Три или четири от положенията бяха 100%. Лошо ли е отношението на играчите? Не, никак. Наистина ми хареса характерът на играчите, трябва да се държим заедно. Липсва ни футбол в дълги периоди, или по-скоро офанзивен футбол. Трябва да работим върху това. Мачът срещу Билбао? Това е мач за три точки и е мач, в който имаме чудесна възможност да обърнем всичко. Ще го кажа отново, първенството е все още много дълго, класирането ще се променя много пъти“.

Шаби Алонсо

Алонсо: „Ще анализираме какво се обърка“

Алонсо говори и по въпроса за съдийството, който беше повдигнат от телевизията на Реал Мадрид. Там излъчиха грешките на рефера Рикардо де Бургос Бенгоетчеа: „Изненадващо е, че не обърнаха внимание на падането на Родриго, а и решиха да не го проверяват. Във всеки случай, не сме достатъчно стабилни на терена. Има много ситуации този сезон, ще анализираме какво се обърка и вече очакваме с нетърпение мача срещу Атлетик Билбао“.

