Някой може да умре от студ: Ледено задръстване край езерото Байкал в Сибир (ВИДЕО)

01 декември 2025, 15:05 часа 170 прочитания 0 коментара
Стотици коли са прекарали нощта в огромно ледено задръстване с дължина почти 85 километра на пътя близо до езерото Байкал в Сибир, като хората в студените превозни средства са останали без храна, вода и гориво, тъй като температурите са паднали до минус 18 градуса, съобщава хърватската медия "Индекс", позовавайки се на руския опозиционен телеграм канал Meduza. Кадри от задръстването споделят и телеграм каналите на санкционирания от ЕС Арам Гарабелян SHOT и BAZA.

Някой може да умре от студ

Колоната се простирала от село Видрино до град Култук, а много пътници казват, че не са могли да тръгнат повече от девет часа. Сред заседналите на пътя са семейства с деца. Много от тях са прекарали цялата нощ в колите си, притеснявайки се дали ще могат да поддържат отоплението включено, тъй като запасите от гориво се изчерпват.

Пътуващите казват, че нямат къде да отидат, защото районите са слабо обслужвани. Хората се опасяват, че някой може да умре от студ, ако движението не започне скоро.

Причината за леденото задръстване

Според първоначалната информация, срутването е причинено от лед и тежки камиони, блокиращи преминаването на частни превозни средства. Местните жители твърдят, че едно и също нещо се случва всяка година и че комбинацията от мокър сняг, лед и камиони редовно превръща този участък от път R-258 в леден капан, от който е трудно да се избяга. 

Пътните власти бавно премахват блокадата поради ниските температури и хлъзгавите пътища. ОЩЕ: Втора катастрофа с товарен влак в Русия за седмицата (ВИДЕО и СНИМКИ)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Русия Байкал Сибир Задръстване студ минусови температури
