Босна и Херцеговина е готова да участва в мироопазваща операция в Газа

Министърът на отбраната на Босна и Херцеговина Зукан Хелез обяви днес, че членове на въоръжените сили ще участват в мироопазващите операции, които трябва да бъдат проведени в Газа, което показва, че вече е постигнато принципно споразумение, съобщи хърватската медия "Индекс" след като на 17 ноември Съветът за сигурност на ООН, по инициатива на Съединените щати, одобри резолюция, с която се одобрява планът на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа. Резолюцията призовава за създаването на мисия от „стабилизиращи сили“, която да наблюдава прекратяването на огъня между Израел и Хамас. Многонационалната мисия ще бъде ръководена от Съединените щати.

Международните стабилизационни сили трябва да осигурят процеса на демилитаризация в Газа, а мандатът им ще включва унищожаване на оръжия, останали след две години конфликт, както и на военна инфраструктура, използвана от конфликтуващите страни.

Готовността на БиХ

„Обсъждаме и очакваме нашите сили да участват в мироопазващи операции в Газа. Имаме не едно, а няколко подразделения, които са готови за това. Сега просто трябва да изпълним вътрешноправната процедура“, каза Хелез пред репортери в Сараево по време на церемония по случай Деня на въоръжените сили на Босна и Херцеговина.

Министърът на отбраната на Босна и Херцеговина не уточни какво точно може да бъде разполагането на войници от страната му в Газа, но посочи, че сред тях има такива, които могат да изпълняват пълноценно задачите си по стандартите на НАТО. „Имаме части, обявени по стандартите на НАТО, и го казвам с гордост“, каза Хелез.

Колко близо е страната до членство в НАТО?

Въпреки вътрешнополитическите спорове, тоест постоянните блокади, налагани от властите на Република Сръбска по пътя към членство на Босна и Херцеговина в НАТО, Хелез е убеден, че членството в Алианса все пак ще се случи. „Ние сме най-близо до членство в НАТО от всички страни, които са кандидати“, заяви той.

Босна и Херцеговина получи единни въоръжени сили едва през 2006 г., когато бившите воюващи армии, а именно ХВО, Армията на Босна и Херцеговина и Армията на Република Сръбска, бяха интегрирани в състава ѝ. Обявеният ѝ състав се състои от до десет хиляди професионални войници и офицери, заедно с пет хиляди членове на активния резерв. ОЩЕ: Босна разследва ръководени от Русия паравоенни лагери на територията си