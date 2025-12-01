Лайфстайл:

Държавата "за хората" се готви да взима почти 50% от всеки: Изчисления на работодател

01 декември 2025, 15:21 часа 266 прочитания 0 коментара
Разходите на работодател за един служител при основна заплата от 5000 лв. в Бюджет 2026 биха скочили до 48,3%, ако той бъде приет, докато през 2020 г. те са били 31% Това сочат изчисленията на Емил Димитров, основател и собственик на компанията Revauxy LLC, специализирана в създаването на софтуерни и ИТ решения за застрахователната и автомобилната индустрия, които той публикува във Фейсбук.  

"Всеки месец, когато плащам заплати, аз превеждам на служителите някаква сума (чиста заплата), но освен това правя и вноски към бюджета за данъци и осигуровки, пряко произтичащи от заплатата, която съм платил. Разходът за фирмата е много по-голям от това, което служителите ми получават като заплати. По този начин и аз, и те участваме солидарно във финансирането на дейността на държавата", пише той.

Димитров изчислява солидарния принос на всеки от служителите към бюджета, по думите му “за хората” и как се отнася към чистите пари, които си слагат в джоба всеки месец и с тях си плащат сметките, хранят си семействата, ходят на почивка, доплащат си лечението и т.н.

Изчисленията

Ето как изглежда картинката за 2020, 2025 и (провизорно) за 2026 година (сметната в левове):

Изчисленията са направени при основна заплата 5000 лв, която не е променяна през годините:

2020 г:

Нетна заплата (чисто): 4187.34

Разходи на работодателя: 5486.60

Вноски в бюджета - 1299.26

Солидарен принос “за хората”: 31%

2025 г:

Нетна заплата (чисто): 4066.67

Разходи на работодателя: 5669.19

Вноски в бюджета: 1602.52

Солидарен принос “за хората”: 39.4%

Бюджет за 2026 г:

Нетна заплата (чисто): 3937.79

Разходи на работодателя: 5838.12

Вноски в бюджета: 1900.33

Солидарен принос “за хората”: 48.3%

През същия този период, на държавния служител заплатата му (ако е била 5000 лв през 2020 и е вземал чисто 4500, щото не плаща осигуровки), се е вдигнала значително. За някои привилегировани сектори - повече от двойно, отбелязва Димитров.

 

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
заплата работодатели осигурителни вноски разходи Бюджет 2026
