Терзиев: Светлината е знак на солидарност, а днес солидарността е на площада

Столичният кмет Васил Терзиев също сподели своята подкрепа към протеста срещу управлявощото мнозинство. "Първи декември е денят, в който традиционно палим светлините на празничната елха пред Столична община - знак за начало на празничния сезон, за общност и надежда. Тази година направихме различен избор. В 18:00 ч. хиляди наши съграждани ще излязат по улиците на София, за да защитят държавата си от задушаващия натиск на зависимости, които години наред блокират развитието на България", пише той.

По думите му "няма как да празнуваме, докато нашите съграждани се борят срещу политическия мрак, който отново се опитва да загаси всяка светлина на промяна". Затова светлините на елхата ще бъдат запалени на 2 декември в столицата, защото "светлината е знак на солидарност, а днес солидарността е на площада".

Архивна снимка от митинга в подкрепа на столичният кмет през май 2025 г.: Actualno.com

Терзиев призова всички присъстващи да бъдат внимателни и бдителни, да се пазят взаимно и да не позволяват на провокатори да отклонят фокуса от истинската цел на протеста. "И помнете: сенките са най-дълги точно преди да изчезнат. А София е град на светлината", завърши столичният градоначалник.

