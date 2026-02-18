Спортни журналисти не могат да познаят национал от САЩ ’94: пълен ужас в играта „Кой съм аз“ (ВИДЕО)

Най-вероятно знаете наизуст състава от великото американско лято през 1994 г. Но знаете ли кои са техните съотборници на клубно и национално ниво? Именно тези познания на спортните журналисти Стефан Йорданов, Янко Станчев и Николай Илиев бяха тествани в играта „Кой съм аз“. Последният епизод на „Точно попадение“ представи пореден дебютант в лицето на Янко. Този път именно той poпадна под светлината на прожекторите, като показа познанията си за националния отбор, завършил 4-ти на Мондиал 1994.

Легендарен национал на България от САЩ ’94 влезе в играта

„Кой съм аз“ представи нов вариант на надпреварата, като на журналистите им се наложи за пръв път да познават мистериозните футболисти по съотборниците им. На екрана освен затъмнената фигура на играча се повяваха и трима негови съотборници – двама от различни клубни отбори и един от националния тим. Както винаги, представителите на българския футбол се оказаха решителни в играта, а този път в ролята влезе легендарен национал от знаменития отбор на България от Световното първенство в САЩ.

Още: Уж тесен специалист на тема Левски, а не позна настоящ играч на "сините": Фалстарт в играта "Кой съм аз" (ВИДЕО)

Дълго чудене и грешно предположение изложиха спортните журналисти

Съотборниците на мистериозния футболист бяха Лотар Матеус, Стойчо Младенов и Христо Стоичков. Наглед лесен отговор, за който със сигурност по-голямата част от зрителите са се сетили преди самите участници в играта. След дълго чудене Стефан Йорданов натисна бутона. В негов стил той не беше готов веднага с отговор, но все пак даде предположение – Красимир Балъков. То не беше вярно и остави другите двама да размишляват. Малко след това дебютантът Янко Станчев се сети за правилния отговор и го даде – мистериозният футболист беше Емил Костадинов.

Донесе ли Емо Костадинов победата на Янко или се наложи дебютантът да се бори със Стефан и Николай за още точки в играта „Кой съм аз“, вижте в последния епизод на „Точно попадение“ в YouTube:

Още: "Добре, че са двете ЦСКА-та...": Измъчиха спортни журналисти в игра с култови мачове от миналото (ВИДЕО)