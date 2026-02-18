ЦСКА обяви важно решение за сина на български треньор в Първа лига

Синът на Александър Тунчев, който е треньор на Арда Кърджали, Алекс Тунчев е един от най-перспективните млади футболисти на ЦСКА. Днес, на 18 февруари, „червените“ обявиха, че младият Тунчев е подписал дългосрочен договор с клуба. Новият контракт ще задържи младока при „армейците“ до 2029 г. Той вече направи дебюта си за първия отбор на ЦСКА и то точно срещу баща си.

Алекс Тунчев подписа с ЦСКА до 2029 г.

Алекс Тунчев е един от най-обещаващите млади таланти на ЦСКА и клубът заслужено му е предложил нов договор. Контрактът ще го задържи на „Армията“ до 2029 г. и изглежда сякаш синът на Александър Тунчев е стъпка в посоката на „армейците“ да интегрират все повече млади български момчета в отбора. По-рано през годината старши треньорът Христо Янев заяви, че за момента задачата му е да стабилизира отбора, а не да приоритизира интегрирането на български футболисти. Но след това се чу глас от ръководството, който заяви, че плановете за бъдещето на „червените“ със сигурност включват развитието на българи.

Алекс Тунчев дебютира за ЦСКА срещу баща си

Алекс Тунчев вече направи дебюта си за мъжкия отбор на ЦСКА и то точно срещу отбора, воден от баща му. „Армейците“ откриха втория си полусезон в Първа лига, като победиха Арда Кърджали с 3:1. „Червените“ обявиха подписването на договора на младия Тунчев с публикация в социалните мрежи: „ЦСКА желае на Алекс Тунчев още много здраве, успехи и трофеи с червения екип!“

