"Каква легенда на Славия, бе!": Венци Стефанов избухна и влезе в задочен спор със стар свой познайник

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов и бившият капитан на "белите" Галин Иванов влязоха в задочен словесен спор. Опитният полузащитник отбеляза победното попадение при успеха с 2:1 на Септември над най-стария столичен клуб. 37-годишният халф направи любопитно изказване в интервю след срещата, като заяви, че съдбата си знае работата. Венци Стефанов пък се ядоса на журналист, койтон нарече Иванов "легенда на Славия".

"Стана хубав мач. И двата отбора създадоха ситуации, опитвахме се да играем футбол. И двата отбора, както казах. Съдбата си знае работата, спечелихме заслужено. Първо, не ми е приятно, че вкарвам на Славия, но съдбата си знае какво трябва да се случи. На Разпети петък днес, аз съм много вярващ човек, благодарен съм, Господ ме възнагради. Всеки мач се стремя да давам най-доброто си, не само срещу Славия", заяви Иванов след победата на Септември над Славия.

"Направихме лоша подготовка и постепенно навлизаме в ритъм. Доста точки загубихме, вярвам, че имаме качеството и характера и че ще се спасим. Ако не вярвах, нямаше да съм тук. Феновете знаят какво значи Славия за мен, аз съм един от тях, пожелавам им успех, да печелят точки, Славия е най-великият отбор в България, пожелавам им да са по-напред в класирането, вярвам, че това ще се случи скоро", допълни той.

"След тази загуба не ми се говори. Загубихме... Пожелавам здраве на момчетата! Каква? Какво? Кой коментатор? Каква легенда на Славия, бе?! Легенда на Славия...", каза Венци Стефанов пред репортерите.