07 октомври 2025, 12:48 часа 162 прочитания 0 коментара
Клуб от Първа лига не прие оставката на треньора си

Ръководството на Добруджа (Добрич) отхвърли оставката на старши треньора Атанас Атанасов-Орела, който изяви готовност да напусне след домакинското поражение от Арда Кърджали в 11-ия кръг от Първа лига.

Атанасов тогава заяви, че отборът има нужда от промяна и няма проблем да си подаде оставката, което и направи часове след мача, завършил 0:2. Вчерашният ден обаче премина в дълги разговори, дискусии и обсъждания между президента на клуба Сергей Серафимов, други хора от управата, и самия Атанасов. В крайна сметка се стигна до запазване на ситуацията каквато е.

"Във връзка с подадената оставка на старши треньора Атанас Атанасов, ръководството на ПФК Добруджа 1919 обсъди ситуацията и взе решение да не я приеме. Клубът изразява пълното си доверие към Атанас Атанасов", се казва в официалното съобщние на клуба.

Добруджа започна сезона добре, но в последно време инкасира доста поражения и се закотви на дъното на класирането със 7 точки. След прекъсването за националните отбори "жълто-зелените" посрещат друг отбор, който се намира близо до опасната зона на изпадащите – ЦСКА (София).

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
