Христо Янев отлепи ютията в ЦСКА, но ще успее ли да я вдигне високо?

Дори и малките деца в България вече са наясно, че ЦСКА се намира в безпрецедентна криза от началото на сезона. „Армейците“ се представят много слабо през кампанията, като до момента са спечелили една-единствена победа – над Септември София. В актива им има също така седем равенства и три поражения. Затова и съвсем логично родният гранд заема 12-то място във временното класиране в Първа лига с едва 10 точки – на 16 от лидера Левски.

Проблемите започнаха още по време на подготовката

Проблемите на ЦСКА започнаха още по време на предсезонната подготовка. Малко преди нейния старт „червените“ назначиха Душан Керкез. Босненецът дойде с големи очаквания, но не успя да ги оправдае. Една от основните причини за това бе закъснялата (б.а. – за кой ли път) селекция. Докато другите отбори в България се подсилваха за предстоящия сезон, „армейците“ така и не успяваха да намерят „правилните“ играчи. Или поне така Керкез и шефовете обясняваха на феновете.

Наред с това самият Керкез не успя да наложи своята воля и вижданията си пред отбора. В някои мачове изглеждаше, че босненецът тотално е изпуснал контрола над съблекалнята. Или пък въобще не го е имал. Но истината е, че ЦСКА играеше много слаб и безидеен футбол. Затова, за поредна година, се наложи ръководството на клуба да прави треньорска рокада малко след старта на кампанията.

Ицо Янев се ползва с доверието на Сектор Г

На мястото на Душан Керкез бе назначен Христо Янев. Идването му в ЦСКА бе прието с нотка на облекчение от страна на феновете, които сякаш вече се бяха уморили от безспирния срив на техните любимци. Освен това Ицо е един от хората, които имат специално място в сърцата на Сектор Г. Като футболист той бе много високо ценен от феновете. Като треньор пък успя да изведе отбора до Купата на България, въпреки че тогава „червените“ се намираха в Трета лига.

Първият мач на Янев начело на ЦСКА бе срещу Локомотив София – само няколко дни след неговото назначение. Не мога да кажа, че тогава се видя някаква драстична промяна в поведението на футболистите и тяхното настроение, но все пак имаше лъч надежда. В столичния квартал „Надежда“ обаче „червените“ отново не спечелиха, въпреки че водеха с 1:0 до 77-ата минута.

След мача с Лудогорец има известна доза оптимизъм в „червените“ редици

В неделя вечер срещу Лудогорец феновете най-накрая имаха повод да се усмихнат. ЦСКА изигра много здрав мач срещу 14-кратните шампиони, който завърши при резултат 0:0. Раздираният от проблеми отбор на „червените“ се представи на високо ниво и дори можеше да вземе трите точки, но пропуск на Годой в края, ги лиши от така чаканата победа.

Въпреки това след мача имаше известна доза оптимизъм в „червените“ редици. Тя бе породена от факта, че футболистите на ЦСКА най-накрая показаха малко дух. Именно това им липсваше в представянето от началото на сезона. Този дух, който може да накара отбора да се вдигне на крака дори и при лош развой на мача. Точно подобни двубои ще изкарат „армейците“ от калта, в която са затънали.

На Христо Янев му предстои още доста работа

След равенството с Лудогорец можем спокойно да кажем, че Ицо Янев успя да „отлепи ютията“. Тепърва обаче ще видим дали и колко високо може да я вдигне. Сега предстои пауза за националните отбори. Треньорът на ЦСКА ще има около десетина дни да поработи на спокойствие със своите играчи и да се запознае още по-детайлно с техните качества. Именно това може да се окаже от ключово значение за сезона на „червените“.

Ясно е, че в момента ЦСКА все още е далеч от това, което трябва да показва на терена. Ако Янев успее да задържи поста си до втория полусезон и да вземе играчите, които иска, то „червените“ ще имат шанс поне да опитат да се класират за евротурнирите. Това със сигурност няма да стане през място в първата четворка в шампионата, но пътищата през Купата на България или бараж са все още отворени.

Затова и ръководството на ЦСКА трябва да осигури на Христо Янев спокойствие за работа, както и няколко класни попълнения – за предпочитане е офанзивен халф, тип плеймейкър, който в момента липсва на „армейците“. Ако това се случи и футболистите започнат да вярват на своя треньор, то младият специалист може за втори път да докаже, че именно той е „правилният човек“ за любимия си отбор.

Автор: Бойко Димитров

