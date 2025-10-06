Когато българските "дракони" ухапаха "вълците" от Рим за историческа победа в Европа

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Това може би е най-паметната победа в Европа на един от славните български клубове... Преди 50 години на 25-хилядния градски стадион в Русе местният Дунав подчинява италианския гранд Рома! На 1 октомври "драконите" постигат минимален успех с 1:0 над "вълците". Единственото попадение в срещата реализира Тодор Иванов в 63-тата минута. За съжаление, заради загубата с 0:2 в Рим родният отбор отпада от надпреварата.

През сезон 1974/75 Дунав постига най-големия си успех в А група. Завършва на 4-то място в крайното класиране и придобива правото да участва за първи път в европейските клубни турнири. В първия кръг на Купата на УЕФА русенци срещат Рома.

В първата среща, играна на 17 септември 1975 г., нашите момчета губят с 0:2 в Рим. На реванша в Русе обаче пишат история. Преди втория двубой гостите от Рим не искат да се настанят в хотела в Русе. „Вълците“ пътуват до Букурещ, където преспиват, а пътуват до съседния Русе в деня на мача. Все пак отсядат за няколко часа в русенски хотел, за да си вземат кратка почивка, пишат колегите от "Блиц". Стадионът в северния ни град е с капацитет едва 22 хиляди места. Според очевидци на трибуните е имало дори над 30 хиляди зрители!

През първото полувреме домакините натискат сериозно, но гол пада чак в 63-ата минута. Влезлият като резерва Тодор Иванов вкарва за 1:0 и хвърля в екстаз русенската публика. Иван Въжаров изпълнява фаул, копва топката над стената, а Тодор Иванов прехвърля с глава излезлия да го пресрещне вратар на Рома. До края обаче българският тим няма сили за повече. Иначе на вътрешната сцена през сезон 1975/76 клубът се класира на 9-о място.

50 години след паметния двубой пред камерата на БНТ застана капитанът на дунавци Никола Христов. Той споделя: „На този стадион, при всяко излизане на отбора, имаше един гръм. Даваше ни крила, с които ние успявахме да побеждаваме най-добрите български отбори, че даже и чужди. Този отбор (на Дунав Русе) беше граден няколко години, от няколко треньора и през 1975-та година достигна върха на постижението на Дунав Русе. Колегите бяха страхотни. Футболисти, преминали през младежкия национален отбор. Аз вече бях в мъжкия национален отбор и се подготвях за световното първенство през 1974 г. Имахме и футболисти с голям опит като Сашо Манолов, Игнат Младенов, Стоян Илиев. Изобщо една плеяда от много добри футболисти. Това беше отбор, който побеждаваше всички на този терен“, припомни Никола Христов.

Този мач си остава своеобразен връх в историята на Дунав и русенския футбол. Игнат Младенов, Благой Далев, Иван Въжаров, Тодор Тодоров, Слави Дамянов, Павел Малинов, Людмил Александров (57' – Тодор Иванов), Александър Манолов, Никола Христов, Георги Ковачев (75' – Георги Цонев) и Стоян Илиев постигат нещо дотолкова голямо, че 50 години след него все още да си спомняме за тях.

