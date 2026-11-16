Български гранд, останал без собственик, обяви голяма новина за бъдещето си

Ръководството на Локомотив Пловдив излезе с актуална информация за бъдещето на клуба. Както е известно, "черно-белите" се намират в изключително деликатна ситуация след оттеглянето на собственика Христо Крушарски в края на септември месец. Към днешна дата "смърфовете" все още не са намерили нов финансов благодетел, а издръжката на представителния тим е факт благодарение на дарителска кампания на феновете. Сега от клуба обявиха, че в момента се водят преговори с потенциални нови собственици.

От Локомотив Пловдив водят преговори с нов собственик

"Уважаеми локомотивци, Бихме искали да Ви информираме, че към настоящия момент се водят сериозни разговори с потенциални нови собственици на ПФК Локомотив Пловдив. Преговорите са в начален етап, като към тях се подхожда с необходимата отговорност и внимание, с ясното съзнание за значението на всяко решение за бъдещето и устойчивото развитие на клуба. На този етап не бихме искали да навлизаме в допълнителни подробности, преди да има конкретно развитие. При наличие на нова информация и постигнат напредък ще информираме своевременно "черно-бялата" общност чрез официалните канали на клуба.

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В същото време призоваваме всички локомотивци да продължат да подкрепят ПФК Локомотив в този важен за неговото бъдеще момент. На този етап всеки може да помогне за спасяването на клуба чрез четири активни инициативи", гласи част от позицията на "смърфовете". Феновете могат да помогнат на клуба чрез четири активни инициатива - закупуване на абонаментна карта, закупуване на дарителски билет, директно дарение по банкова сметка и участие в търговете, организирани от Фенклуб Локомотив Пловдив.

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