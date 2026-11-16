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Левски набеляза млада звезда от Втора лига за зимната селекция

16 ноември 2026, 14:20 часа 780 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Левски набеляза млада звезда от Втора лига за зимната селекция

Българският шампион Левски готви първия си ход през зимния трансферен прозорец. Очаква се "сините" да не пестят средства и през януари месец. Според медиите у нас клубът е подготвил около 3 милиона евро за зимната селекция, а приоритет ще бъде привличането на нападател, централен защитник и дясно крило. За една от тези позиции от "Герена" са набелязали юношески национал на България.

Левски следи юношески национал от Втора лига

Става въпрос за Даниел Манолев, който в момента играе за Вихрен Сандански във Втора лига, съобщава "Мач Телеграф". Фланговият футболист е част от родната селекция до 19 години, а през настоящия сезон има 4 гола и 1 асистенция в 13 мача на клубно ниво. Информацията сочи, че представители на Левски са водили разговори с Вихрен за правата на 18-годишния талант, но тогавашният треньор Борислав Кьосев е отказал да го пусне. Единственият минус за "сините" е, че Манолев предпочита да играе по левия фланг.

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Хулио Веласкес

Той все пак би бил от полза на Хулио Веласкес, тъй като попада в правилото за играч до 23 години. Интересното е, че Манолев не е единственият играч на Вихрен, към когото Левски проявява интерес. През миналата година "сините" следяха изкъсо развитието на Лео Пимента, но до трансфер на 26-годишния нападател така и не се стигна. Очакват се повече подробности в следващите дни.

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Левски Втора лига Вихрен Сандански
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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