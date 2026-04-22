Край на трансферната сага: Светослав Вуцов взе голямо решение за бъдещето си в Левски

Вратарят на Левски Светослав Вуцов ще продължи да защитава цветовете на "сините" поне още една година. Въпреки засиления интерес към него, стражът е постигнал съгласие с ръководството на клуба да остане на стадион "Георги Аспарухов", съобщава "Мач Телеграф". Решението е стратегическо и за двете страни, като целта е да се запази стабилността в дефанзивен план, без да се налага спешно търсене на нов вратар в момент, в който отборът се стреми към постоянство.

Информацията, че Вуцов остава на "Герена", идва на фона на поредица от запитвания от чужбина. Още по време на зимния трансферен прозорец интерес към него проявиха клубове от Украйна, а в момента името му продължава да фигурира в списъците на няколко европейски тима. "Сините" обаче следват модела, приложен по-рано при защитника Кристиан Димитров, като се стремят да задържат основните си фигури за по-дълъг период, за да гарантират сигурност в ядрото на състава.

Паралелно с това, името на Левски бе замесено в слухове около Боян Милосавлиевич от Локомотив Пловдив. Швейцарецът със сръбски корени е следен от водещите тимове у нас, включително Лудогорец и ЦСКА, които търсят потенциални заместници съответно на Серджио Падт и Фьодор Лапоухов. С категоричното решение на Вуцов да остане, Левски на практика се оттегля от надпреварата за нов вратар на този етап, докато конкурентите им тепърва ще трябва да решават своите кадрови въпроси на този пост.

Освен професионалните аргументи, за оставането на Вуцов в София важна роля играят и лични причини. На вратаря му предстои да стане баща в близко бъдеще. По този начин, съчетавайки амбициите на клуба с личния си комфорт, Вуцов се ангажира с дългосрочния проект на "сините".

