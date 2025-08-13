Легенда на българския футбол застава начело на Етър, ще води „болярите“ в дербито с Янтра

Една от големите легенди на българския футбол ще застане начело на Етър Велико Търново. Става въпрос за бронзовия медалист от Световното първенство в САЩ през 1994 година Илиян Киряков. Това съобщиха официално от клуба, който в момента се състезава в родната Втора лига. Както е известно, по-рано днес ръководството на „болярите“ съобщи, че досегашния наставник на тима Живко Желев напуска като се разделя с отбора по взаимно съгласие.

Илиян Киряков ще работи в тандем с Марин Стефанов

Илиян Киряков ще работи в тандем с друга легенда на Етър Велико Търново Марин Стефанов. Именно те двамата ще са начело на отбора в предстоящото дерби срещу Янтра Габрово. Бившият футболисти вече започнаха да водят тренировките на „болярите“, за да могат играчите да са в оптимална форма за двубоя с местния съперник. Мачът между Етър и Янтра е насрочен за 19 август, вторник от 18:00 часа на стадион „Ивайло“ в Старата столица.

Все още не е ясно дали двамата ще останат за постоянно

Все още не е ясно дали тандемът Киряков-Стефанов ще остане за постоянно начело на Етър Велико Търново. Двамата имат сериозен опит в треньорския екип на тима като асистенти, а също така са водили отбора в отделни мачове и като наставници. В момента те са част от детско-юношеската школа на „болярите“, но е възможно при добро стечение на обстоятелствата да останат в първия отбор.

