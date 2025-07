Левски договори бразилец, „сините“ плащат 1,6 милиона за правата му

Ръководството на Левски е договорило пореден нов футболист, който да подсили тима през това лято. Става въпрос за 27-годишния бразилски централен нападател Андре Кловис. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, „сините“ усилено търсят нов играч в предни позиции, тъй като в момента разполагат единствено с Мустафа Сангаре и младия Борислав Рупанов, който се завърна в тима след наем в Септември София.

От близо седмица Левски води преговори с отбора на Андре Кловис – втородивизионният португалския Академико Визеу. Според различни информации „сините“ са готови да платят около 800 хиляди евро за правата на бразилския голаджия като двата клуба вече са постигнали договорка за трансфера му на стадион „Георги Аспарухов“. Сега остава столичани да постигнат споразумение с офанзивния футболист относно неговите лични условия.

