Новата голова машина на ЦСКА оглави трансферния списък на десетия в Серия А

Десетият във временното класиране в италианската Серия А набеляза новата голова машина на ЦСКА. Става въпрос за отбора на Удинезе, който проявява сериозен интерес към 24-годишния централен нападател на „армейците“ Леандро Годой. Това съобщи авторитетното издание на Ботуша - „Tuttomercatoweb“. Според информациите аржентинецът е един от петимата футболисти, които ръководството на „фриуланите“ следи активно с цел евентуален трансфер по време на летния трансферен прозорец.

Удинезе набеляза Леандро Годой

Шефовете на Удинезе искат да се подсилят с качествен нападател по време на лятната пауза. Поради тази причина скаути на клуба вече са изготвили списък с петима потенциални кандидати. Сред тях е и Леандро Годой, който е на челно място сред гледаните футболисти. В следващите седмици скаутите на „фриуланите“ ще изготвят подробен профил на играча, а след това ръководството на Удинезе ще вземе решение дали да го привлече. Възможно е италианският клуб да опита да вземе Кошмара, както всички наричат нападателя, още през зимата.

Нападателят е оценен на 2,5 милиона евро

Леандро Годой пристигна в ЦСКА през лятото на 2025-та от тима на Берое. Тогава „червените“ броиха около 1,5 милиона евро за правата му. Първоначално аржентинецът се представяше колебливо с екипа на „армейците“, но в последните седмици няма спиране и бележи в почти всеки мач. До момента Годой има на сметката си 17 мача за българския гранд, в които е реализирал 10 попадения и е направил 2 асистенции. Той има договор с ЦСКА до лятото на 2028-ма като е оценен на около 2,5 милиона евро.

