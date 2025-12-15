Валери Божинов: Истински съм вярвал на Бойко Борисов, но той ме предаде

Футболистът Валери Божинов призна, че се чувства предаден от Бойко Борисов, тъй като му е вярвал, че ще изгради условия за спорт за деца, а не го е сторил. Бившият футболист на Ювентус и Манчестър Сити бе сред популярните лица, които подкрепиха протеста срещу правителството, а сега обясни защо е сменил позицията си спрямо Борисов. Божинов отбеляза, че в миналото, когато е подкрепял Борисов, го е правил, защото му вярва, но вече смята, че е късно Борисов да донесе истинска промяна.

Звъняли от ГЕРБ на Божинов да го питат защо протестира

"Бойко Борисов ме предаде. Истински съм вярвал на Бойко Борисов, че може да направи бази и терени за нашите деца. Звъняха ми хора (от ГЕРБ) да ме питат защо протестирам. Никой не стои зад мен. Аз съм там заради народа и хората. Взимал ли съм пари да подкрепям Борисов? Не!", отсече Божинов в подкаста на Цанов, като държеше ръката си върху Библията.

Думите на Божинов към Борисов

"Аз съм там (на протеста) заради моите деца, заради народа и хората. Имам българския трибагреник на ръката си. Аз обичам България и милея за тази държава. На 39 години никога не съм давал моя вот и глас. И съм му казвал: "г-н Борисов, вие може да станете национален герой, ако се направят нещата както трябва". Стадиони, бази, условия. Това е по моята част."

Божинов съжалява, че е дал подкрепата си за Борисов

"Защо влизам в мътното? Защото имам две деца. Искам да живея в нормална, истинска държава. Не искам да ме лъжат. Аз съм разочарован, че трябваше да постъпя по друг начин. Недоволен съм, че съм дал подкрепата си за Борисов? Точно. Държавата трябва да помогне на спорта, да се направят бази, стадиони, терени."

"Аз, Бербатов, Стилиян, Мартин, Камбуров - ние сме проблем и не сме удобни да ни се казва какво трябва да правим. Мисля, че заради това не бе избран Бербатов за президент на БФС", каза още Божинов.

