Мирчев притисна Радев за дебат, той повтаря клишета за лъжи (ВИДЕО)

Екипите на "Да, България" и бившия президент Румен Радев се засякоха в Ботевград, преди да посетят мача от националното първенство между Балкан и Черно море. Ивайло Мирчев отново призова Румен Радев на публичен дебат. "В един дебат сблъсъкът на политическия терен трябва да е също толкова честен и открит, какъвто ще бъде и на баскетболния мач след малко. За да имаме възможност да премерим идеи и аргументи пред избирателите. Затова подновяваме поканата към вас за дебат", заяви съпредседателят на “Да, България”.

"Не обичам да се лъже, не обичам да се клевети. Сега, някои ваши колеги от друга политическа сила знаете какви слухове за ДС разпространяват, в което няма нищо вярно. Аз дебат с такива откровени лъжи не искам да водя", отговори на поканата Румен Радев.

Мирчев подчерта, че лидерите дължат такъв дебат на избирателите, защото само след няколко дни те ще бъдат изправени пред тежък избор. "Трябва да гледаме голямата картина, а не дребните заяждания между политиците, защото дължим на българския народ унищожаването на модела Пеевски-Борисов, това е голямата битка," категоричен беше депутатът.

Лидерът на "Прогресивна България" уточни, че имало десетки, десетки неверни твърдения. "Какъв дебат да водя с хора, които манипулират, които лъжат, кажете ми? А имат желание да са прави", каза Радев. "Разликата между манипулацията и истината е в детайлите, така че посъветвайте вашите партньори да започнат да говорят истината", каза още той.