Тежък удар по Локомотив Пловдив преди дербито с Ботев

Локомотив Пловдив получи тежък удар дни преди дербито с градския съперник Ботев. Причината е, че треньорът на „смърфовете“ Душан Косич няма да може да разчита на един от най-добрите си футболисти по време на двубоя. Става въпрос за универсалния играч Ефе Али. По време на мача с Локомотив София бранителят получи петия си жълт картон от началото на сезона и ще трябва да пропусне една среща.

Един е наказан, един е под въпрос, а двама са контузени

Друг водещ футболист на Локомотив Пловдив – Лукас Риан пък е под сериозна въпросителна за дербито с Ботев. Бразилецът се възстановява от контузия като поради тази причина пропусна мача с Локомотив София. Все още няма яснота дали той ще бъде на разположение на Душан Косич за сблъсъка с „канарчетата“. Аут от сметките на словенския специалист са капитанът Димитър Илиев и защитникът Калоян Костов, които лекуват различни травми.

Двубоят е много важен и за двата отбора

Двубоят между Локомотив Пловдив и Ботев е насрочен за сряда, 8 април. Срещата ще се проведе на „Колежа“ като стартира в 20:30 часа. Предстоящото дерби е от изключителна важност и за двата тима. В момента „смърфовете“ са на пета позиция в Първа лига с 44 точки в актива си – на една пред шестия Черно море. Ботев пък са девети с 36 пункта.

