Спорт:

Кристиан Димитров с два гола и тежко признание: "Сгрешихме като отбор"

06 април 2026, 15:26 часа 329 прочитания 0 коментара
Снимка: Оф. стр. на Левски във Фейсбук
Кристиан Димитров с два гола и тежко признание: "Сгрешихме като отбор"

Звездата на Левски в мача срещу Добруджа - Кристиан Димитров даде изявление преди предстоящия мач на “сините” с Арда Кърджали. В мача срещу добричлии Димитров записа две точни попадения, но въпреки това те не бяха достатъчни да изведат тима към победа и крайният резултат бе 2:2. До равенството се стигна след гол в последните секунди на двубоя, изпълнен от Ивайло Михайлов.

Левски губят аванса си в битката за титлата 

Този резултат е тежък удар за Левски в борбата за титлата, тъй като пропуснаха шанса си да съхранят аванса от девет точки пред втория в класирането - Лудогорец. В допълнение на това “сините” ще трябва да играят без голмайстора си от мача с Добруджа, който си заслужи пети жълт картон. Аут за мача остава и друг ас на Левски - Майкон, който пък получи в Добрич своето девето официално предупреждение и ще пропусне следващите два двубоя.

“Сгрешихме като отбор и трябва да се вдигнем като отбор. Няма да е лесно до финала, но всичко зависи от нас. Без оправдания – извличаме си поуките и продължаваме да работим“, заяви Димитров.

След двубоя с кърджалии за Левски предстои дерби с ЦСКА. Срещата с "червените" е насрочена за 13 април, понеделник.

Жанина Колева
Жанина Колева Отговорен редактор
