Националите срещат непретенциозен съперник преди старта на Лигата на нациите

Мъжкият национален отбор на България ще срещне Молдова в приятелски мач, който ще се състои на 5 юни в Кишинев, съобщават от Българския футболен съюз. Двубоят ще се проведе на стадион „Зимбру” в молдовската столица и е с начален час 20:00.

България ще се изправи срещу Люксембург в първия си мач в турнира

Това ще бъде една от двете юнски контроли, които селекцията на Александър Димитров ще изиграе преди есенния старт на турнира Лига на нациите. Надпреварата започва през септември, като националите откриват участието си с домакинство на Люксембург на 26 септември.

