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Йотова за дрона край Кардам: Инцидентът се използва за примитивна политическа употреба

09 август 2026, 12:10 часа 1783 прочитания 1 коментар
Снимка: Президентски пресцентър
Йотова за дрона край Кардам: Инцидентът се използва за примитивна политическа употреба

"Изключително разочарована съм от начина, по който този инцидент се използва за доста примитивна политическа употреба. За мен най-важното в този момент е сигурността на българските граждани и разчитам на това да си подадем ръка всички институции и политически формации, за да можем да гарантираме тази сигурност", коментира пред журналисти във Варна президентът Илияна Йотова във връзка с навлезлия вчера в българското въздушно пространство безпилотен летателен апарат, предаде БТА.

По повод исканията за свикване на Консултативен съвет по сигурността тя посочи, че това ще стане в първия момент, в който има защо да бъде свикан. Йотова коментира още, че страната ни има много „бели петна“ по наличието на системи за борба с дроновете.

Според нея също България трябва да бъде част от засилен дипломатически натиск за търсене на мирно решение в Украйна, каза още президентът.

Разследването на дрона край Кардам

По повод инцидента с дрона президентът посочи още, че е в непрекъсната връзка и координация с Министерския съвет, както и с всички отговорни служби. Тя поздрави хората, които са отишли първи на място, в Кардам, за да могат да гарантират сигурността на гражданите.

"Оттук нататък очаквам докладите на службите, за да се види максимално достоверно какъв е дронът, с какъв произход е, каква функция е изпълнявал, каква е била неговата роля, отклонил ли се е, целенасочено ли е било", допълни Йотова.

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Тя уточни, че е получила уверението на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, че има постоянна връзка със своите украински и румънски партньори. „Максимално сме заинтересовани разследването да бъде всеобхватно и да имаме колкото може повече информация, която да бъде достояние на българските граждани“, изтъкна президентът. ОЩЕ: "Все едно ги бяха събрали от плажовете": Борисов сравни тениската на Димитър Стоянов с голото рамо на външния министър (ВИДЕО)

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Кардам Илияна Йотова дрон война Украйна
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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