"Все едно ги бяха събрали от плажовете": Борисов сравни тениската на Димитър Стоянов с голото рамо на външния министър (ВИДЕО)

"Нашата реакция вчера беше много сериозна, защото искаме да знаем неща, които не бяха съобщени на тази пресконференция. Все едно бяха ги събрали от плажовете", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Търговище във връзка с взривилия се дрон край Кардам и вчерашната пресконференция на премиера и министъра на отбраната, на която според него е трябвало да кажат откъде е дошъл дронът.

Борисов посочи, че много пъти българите са лъгани последните месеци от кабинета "Радев" и отбеляза, че за това хората се страхуват.

"Аз съм последният, който иска да развива този страх. Напротив - не трябва да се плашим, трябва да сме твърди, трябва да имаме служби, отбрана, които да не ходят по фирмени фланелки, а да всяват респект с появата си. Иначе дай Боже да е случайно", добави още лидерът на ГЕРБ.

Думите му бяха във връзка с вчерашната пресконференция на министъра на отбраната, на която той беше с тениска на "Кинтекс".

Лидерът на ГЕРБ направи паралел със случая с голото рамо на външния министър, което предизвика полемика в социалните мрежи. ОЩЕ: Радев за голото рамо на външния ни министър на срещата с турския му колега: "Нямам афинитет към модата" (ВИДЕО)

Той обаче не е съгласен, че България няма фирми, които много успешно развиват и произвеждат дрон системи.

Кой е на плажовете?

Борисов отвърна на критиките на на Радев, че политическите партии го коментирали от плажовете.

"Понеже той е свикнал 9 години така да говори - е забравил, че за да са депутатите по плажовете, се дължи на неговата партия. Когато неговата партия напусне парламента и излезе в отпуска със 131 депутати - парламентът не може да работи и не работи, защото са на плаж. Неговите хора са на плаж", заяви Борисов.

Борисов коментира и думите на президента Илияна Йотова, че доста примитивна била реакцията на политическите партии.

"Я да си спомнят за 9 години има ли един случай, когато президентската институция е коментирала по различен от примитивния начин, каквото и да било в България. Използваха всеки случай - празника на розата, на малината, сливата, на ягодата, да се покажат, да изкоментират негативно, притимивно действията, на което и да било правителство и да се скрият. За това сега партиите им отвръщат по същия начин", заяви Борисов. ОЩЕ: Йотова за дрона край Кардам: Инцидентът се използва за примитивна политическа употреба

"Печатницата за пари" и дронът

Лидерът на ГЕРБ обърна внимание и на мястото, където е паднал дронът, а именно в близост до Вертикалният газов коридор.

"Това е изключително важна инфраструктура. Не само от Турция към Европа, но и от Гърция през България за Украйна и Молдова", посочи още Борисов и се похвали, че ГЕРБ са създали тази система с най-мощните компресорни станции.

"За българите това е една печатница за пари - милиарди за година от двата вертикални коридора. За това даваме заявка, че искаме да го продължим", добави още Борисов. ОЩЕ: ГЕРБ за падналия дрон в България: Важно е да знаем има ли риск от повторение

Непоискан съвет за пътната безопасност

Лидерът на ГЕРБ отправи и непоискан съвет към управляващите, отчитайки, че ползването на автомобили на НСО, които не спазват знаците, до голяма степен са изкривили представата на които и да е управляващи относно движението по пътищата.

"Сега, когато карам и гледам, какво е сътворено, бих посъветвал вътрешния министър, регионалния министър да се качат на един автомобил и от София до Търговище да се движат по знаците със своите автомобили с по 500-600 коня и да карат с 30,40,50 км в час и ще видят, че движението от София до Варна не може да подобри рекорда на първия влак 10 часа и 40 минути", добави Борисов.

Той обясни, че след тези знаци в момента, в който има отсечка, в която няма камера, колчета и такова ограничение, всички автомобили дават ляв мигач и тръгват да изпреварват и тогава става този травматизъм.

"Има знаци 120, 100, 80, 60 км в час в рамките на 200 метра. Това означава цялата колона рязко да спре и обикновено след тях стои камера с катаджии, за да доизнерви всички", добави още Борисов. ОЩЕ: Доклад: Стратегията за пътна безопасност се проваля, мерките остават на хартия